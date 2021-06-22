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Правоохранительные органы в Удмуртии изъяли из незаконного оборота более 2 тысяч лекарств из магазинов спортпита

13:40, 22 июня, 2021
Андрей Бирюков
Правоохранительные органы в Удмуртии изъяли из незаконного оборота более 2 тысяч лекарств из магазинов спортпита
13:40, 22 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#лекарства\n#Интерпол
Фото: unsplash.com
156
0

Общая стоимость веществ превысила полмиллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии правоохранительные органы изъяли более 2 тыс. лекарств из магазинов спортивного питания в рамках международной операции «Пангея». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Силовые структуры провели 530 проверок магазинов, продающих спортивное питание, а также БАДы и витамины. Органы выявили 49 правонарушений и изъяли более 2 тыс. лекарств, медицинских изделий, а также различных добавок общей стоимостью более 550 тыс. рублей. 

Кроме того, проверено 504 сайта и аккаунта в соцсетях: 17 оказались нарушителями закона, из них 9 заблокированы. Они предлагали приобрести наркотические и психотропные вещества — их продажа через интернет не легализована. Также магазины имели в ассортименте незарегистрированные в России сильнодействующие препараты.

13:40, 22 июня, 2021
Андрей Бирюков
156
0
#Удмуртия\n#лекарства\n#Интерпол