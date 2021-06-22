Госдолг Удмуртии не растёт с марта

Половину от общего объёма обязательств составляют кредиты от финансовых организаций.





Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии на 1 июня 2021 года составил 63 млрд 692,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Ровно половина от общего объёма задолженности — это коммерческие кредиты (32 млрд рублей), бюджетные займы составили 42% (26,7 млрд рублей).

Обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей или 8% от объёма задолженности.

В мае текущего года Удмуртия получила займ из федерального бюджета в размере 2,4 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Средства направили на погашение коммерческих кредитов.

На 1 июня расходы на обслуживание госдолга составили 943,7 млн рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, что размер госдолга Удмуртии в последний раз увеличился в марте 2021 года. Тогда прирост составил 100 млн рублей.