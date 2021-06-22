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Музыкальный фестиваль «Улетай» в Удмуртии перенесли на 19-22 августа

10:40, 22 июня, 2021
Андрей Бирюков
Музыкальный фестиваль «Улетай» в Удмуртии перенесли на 19-22 августа
10:40, 22 июня, 2021
Андрей Бирюков
314
0
#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
314
0

Ранее его отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. Музыкальный фестиваль «Улетай» перенесли на 19-22 августа. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. 

Из-за изменения расписания некоторые исполнители не смогут выступить. Так, на мероприятии в августе не выступят группы Алиса, Нервы, Катарсис, План Ломоносова и Anacondaz. Какие исполнители добавятся — организаторы сообщат позднее. 

Неиспользованные билеты на 2020 и 2021 года будут действительны в этом и следующем годах.

Напомним, ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом рок-фестиваль «Улетай» был отменён. Он должен был пройти 16-18 июля. Аналогичная ситуация произошла и в прошлом году.

10:40, 22 июня, 2021
Андрей Бирюков
314
0
#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#коронавирус