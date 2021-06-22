В Сквере Победы Ижевска волонтеры выложили 15-метровую «огненную» картину

На ее создание потребовалось более 8 тыс. свечей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск 21 июня присоединился к акции «Огненные картины войны». В Сквере Победы волонтеры ко Дню памяти и скорби выложили из свечей фигуру неизвестного солдата и надпись «Ижевск помнит».

Больше двух часов активисты готовили эскиз будущей картины, а следующие 2,5 часа расставляли свечи и поджигали их, рассказал «Сусанину» руководитель всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы. Удмуртия» Роман Санников. К процессу присоединились и неравнодушные горожане.

Для создания огненного изображения на асфальте активисты расставили 8500 свечей в белых и красных лампадах. Размер картины составил 9 на 15 м. Идеей «полотна» послужил знаковый для жителей Ижевска памятник неизвестному солдату. Именно к нему в особые даты горожане приносят цветы.

Напомним, 80 лет назад началась кровопролитная Великая Отечественная война. 364 тыс. жителей Удмуртии были призваны на фронт, 145 тыс. бойцов погибли на полях сражений. На территории республики было сформировано 13 стрелковых частей, 9 артиллерийских, 8 авиационных, 12 транспортных, 94-ая кавалерийская дивизия и 2 партизанских отряда, сообщает Удмуртстат.