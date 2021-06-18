Итоги дня: выплаты обманутым дольщикам в Удмуртии и теплые выходные

О самых интересных и важных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 44 зараженных коронавирусом. 41 пациент выздоровел.

Бонусы:

В Удмуртии тоже могут появиться поощрения за вакцинацию от ковида. Пока в региональном Минздраве решают, будет ли это материальное стимулирование либо какое-то другое.

Малышка:

Выпавшая 17 июня из окна в Ижевске девочка скончалась в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.

Память:

Фильм о художнике Энвиле Касимове презентуют 29 июля и 1 августа. Для создания картины съемочная группа отправлялась в Кестым - родное село главного героя.

Права:

Обманутым дольщикам микрорайона «Дарьинский» в Ижевске выплатят 14,4 млн рублей. Они ждали своих домов 14 лет.

Погода:

Тепло и без дождей будет в Удмуртии в выходные. В начале следующей недели ожидается до +31 градуса.