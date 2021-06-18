Итоги дня: выплаты обманутым дольщикам в Удмуртии и теплые выходные

О самых интересных и важных новостях пятницы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 44 зараженных коронавирусом. 41 пациент выздоровел.
Бонусы:
В Удмуртии тоже могут появиться поощрения за вакцинацию от ковида. Пока в региональном Минздраве решают, будет ли это материальное стимулирование либо какое-то другое.
Малышка:
Выпавшая 17 июня из окна в Ижевске девочка скончалась в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.
Память:
Фильм о художнике Энвиле Касимове презентуют 29 июля и 1 августа. Для создания картины съемочная группа отправлялась в Кестым - родное село главного героя.
Права:
Обманутым дольщикам микрорайона «Дарьинский» в Ижевске выплатят 14,4 млн рублей. Они ждали своих домов 14 лет.
Погода:
Тепло и без дождей будет в Удмуртии в выходные. В начале следующей недели ожидается до +31 градуса.