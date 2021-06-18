Ветер местами усилится до 17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Выходные в Удмуртии будут тёплыми и без осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на 19 июня температура воздуха опустится до +9…+14 градусов Цельсия, днём достигнет +24…+29 градусов, также ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с.

Ночью 20 июня станет теплее, температура воздуха составит +15…+20 градусов Цельсия, а днём +22…+27 градусов с ветром до 12-14 м/с.

В начале новой недели жителей региона ждут дожди и грозы, а температура воздуха днём повысится до +31 градуса.