Фильм об Энвиле Касимове презентуют в Удмуртии в июле и августе

Съёмки картины начались в апреле 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Документальный фильм об Энвиле Касимове презентуют в Удмуртии 29 июля и 1 августа. В ближайшее время создатели откроют продажу билетов. Об этом сообщается на странице художника в Facebook.

Как рассказал в интервью «Удмуртской правде» режиссёр фильма Никита Сморкалов, съёмочная группа состоит из людей, которые знали Касимова. Для создания картины они съездили в его родное село Кестым Балезинского района, а также в само Балезино, где его помнят как депутата Государственного Совета Удмуртии. Также снимать приходилось в Москве и Ижевске.

Съёмки кинокартины о художнике, политике и медиаменеджере начались в апреле 2021 года. Её планировали представить к годовщине смерти Касимова. Показ состоится на большом экране в Ижевске. В онлайне фильм появится через месяц после показа.

При этом средства на картину собраны не полностью: из 500 тыс. рублей, запланированных на её создание, сейчас собрано только 125 тыс. Всех желающих просят поддержать проект любой суммой на краудфандинговой площадке.

Напомним, что Энвиль Касимов ушел из жизни 24 июля 2020 года. Его похоронили в Кестыме Балезинского района. В Ижевске же открыли филиал могилы художника.