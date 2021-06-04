От традиции к новации: в Ижевске проходит всероссийский форум финно-угорских народов

Делегаты обсудят вопросы продвижения национальных языков в информационном пространстве.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит всероссийский форум финно-угорских народов. Он собрал более 450 делегатов из 34 регионов страны - от Карелии до Ямало-Ненецкого автономного округа. Форум объединил представителей органов государственной власти, национально-культурных и общественных организаций, народных творческих коллективов, ученых и журналистов. Участники обсудят вопросы сохранения коренных языков, уникальных традиций и обычаев одной из самых ярких национальных групп России.

Торжественное открытие мероприятия состоялось 3 июня в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики. Из студии Петербургского международного экономического форума участников приветствовали заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

С той же площадки в северной столице к собранию обратился глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что сегодня в республике особое внимание уделяется поддержке национальных проектов, инициаторами которых является молодежь. Многие из них могут быть реализованы и в других регионах. В числе наиболее успешных Александр Бречалов назвал мультимедийные продукты республиканского ресурсного центра «Куара», круглосуточное интернет-телевидение на удмуртском языке «Даур ТВ» и детский интерактивный словарь удмуртского языка «ДоркЫл».

Форум открыл председатель ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев. Он подчеркнул важность межнационального диалога в современном обществе и обозначил как приоритетную задачу развитие финно-угорских языков в электронном пространстве, что особенно важно для передачи традиций малых народов молодому поколению.

Таким же вопросом сегодня озадачены и педагоги. В Удмуртии преподавание на национальных языках идет в 186 школах, рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова. В этом году на приобретение учебников и пособий на удмуртском, татарском и марийском языках из регионального бюджета выделили 6,5 млн рублей. В школах достаточно преподавательских кадров, все образовательные программы национального профиля включены в федеральный реестр. Однако есть и проблемы. «Мы с сожалением констатируем, что интерес к изучению национальных языков среди школьников падает. Во многом это идет из семьи, родители часто не понимают важности того, чтобы ребенок мог свободно говорить на родном языке. Влияет и информационная среда, в которой сегодня пребывают дети. И это проблема, которую педагогическое сообщество хотело бы обсудить с представителями национальных объединений» - подчеркнула Светлана Болотникова.

В России разработана и действует отдельная программа по сохранению языкового и культурного богатства финно-угорского мира. Проект дает свои результаты, но нуждается в постоянной модернизации, отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Беткин: «Я считаю, что сегодняшний форум – хорошая площадка для откровенного разговора. С конца 2016 года мы реализуем комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов России. Несмотря на имеющиеся проблемы, в целом программа реализуется успешно. Но мир меняется, мы переходим в цифровое общество, и сегодня нам необходимо понять, как модернизировать этот комплекс мер с учетом современных информационных и культурных вызовов».

Рабочая программа форума продолжится 4 июня в республиканском Доме дружбы народов. Делегаты обсудят последние научные исследования культурного наследия финно-угорских народов и возможности их применения в системе образования, а также пути продвижения языкового многообразия малых народностей в информационной среде.

Завершится форум подведением итогов всероссийского конкурса молодежных проектов.