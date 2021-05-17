Итоги дня: жара, пожары и планы на еще один крематорий в Удмуртии

Корреспонденты «Сусанина» о главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 мая выявили 47 новых случаев заражения ковидом. Одна пациентка скончалась, ей было 74 года.

Еще один?

В Завьяловском районе Удмуртии на месте бывшей свалки планируют построить крематорий. По словам главы района, местах на кладбищах не хватает. Напомним, что до 2022 года крематорий хотят возвести в Сарапуле.

Чем это пахнет?

На Центральной площади Ижевска пришлось чистить новый круглый фонтан. Причиной стал неприятный запах, который возник из-за цветения воды.

Обман:

Инженер из Ижевска перевела мошенникам более 7,6 млн рублей. Поначалу она не поверила незнакомке, но после ее все же убедили в необходимости перевести деньги на «безопасные» счета.

Горит:

В Старом Игермане 17 мая горел жилой дом и хозпостройки, огнеборцам вышли помогать соседи. В Воткинском районе на площади 10 га горит лес. На месте работают более 100 человек.

Погода:

Аномальная жара сохранится в Удмуртии до конца недели. В выходные пройдут небольшие дожди.