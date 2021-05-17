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Аномальная жара сохранится в Удмуртии до конца рабочей недели

17:20, 17 мая, 2021
Анна Торхова
Аномальная жара сохранится в Удмуртии до конца рабочей недели
17:20, 17 мая, 2021
Анна Торхова
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна
Фото: ИА «Сусанин»
167
0

Небольшие дожди пройдут только в выходные.

Ижевск. Удмуртия. Аномальная жара продержится в Удмуртии до конца рабочей недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Среднесуточные температуры будут превышать климатические нормы как минимум на 7 градусов. Ночью максимально столбики опустятся до +12, +17 градусов по Цельсию, днем ожидается +23, +28.

Осадков стоит ожидать только в выходные. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер усилится до 15 м/с.

Отметим, что из-за жары в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества, растет класс пожароопасности лесов и торфяников.

17:20, 17 мая, 2021
Анна Торхова
167
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#весна