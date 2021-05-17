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Сухой фонтан на Центральной площади Ижевска почистят из-за неприятного запаха

15:15, 17 мая, 2021
Анна Торхова
Сухой фонтан на Центральной площади Ижевска почистят из-за неприятного запаха
15:15, 17 мая, 2021
Анна Торхова
1119
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#фонтан
Фото: ИА «Сусанин»
1119
0

После окончания работ фонтан вновь заработает.

Ижевск. Удмуртия. Новый сухой фонтан на нижней части Центральной площади Ижевска стал источать неприятный запах. Об этом сообщает пресс-служба города.

По словам специалистов, причиной тому стало цветение воды после попадания песка и грунта, а также пыльцы растений.

17 мая воду из фонтана спустят, коммунальщики очистят чашу от загрязнений, а затем вновь наполнят водой. На время работ горожан просят не купаться в фонтане.

Что касается светомузыкального фонтана, то каждый понедельник у него день профилактики. К вечеру он заработает в традиционном формате.

Напомним, круглый фонтан запустили 30 апреля.

15:15, 17 мая, 2021
Анна Торхова
1119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Центральная площадь Ижевска\n#фонтан