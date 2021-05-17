Коронавирус в Удмуртии: за сутки 47 новых случаев, одна пожилая пациентка скончалась

В числе заболевших 5 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки 47 человек заразились коронавирусом. Об этом утром 17 мая сообщил региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 10 жителей Глазова, 9 жителей Балезинского района, 8 жителей Красногорского района, по одному случаю зарегистрировано в Юкаменском, Увинском и Дебесском районах.

Среди заболевших 5 детей до 14 лет и 11 пожилых людей старше 65 лет. В тяжёлом состоянии находятся 53 пациента.

Одна пациентка скончалась. Женщине было 74 года. 47 человек выздоровели.

По состоянию на 17 мая в Удмуртии официально подтверждено 33 528 случаев заражения коронавирусом.

Вакцинацию прошли 103 753 человека, из них 74 788 жителей региона получили второй компонент.