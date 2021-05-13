Мусульмане Удмуртии отмечают праздник Ураза-байрам

В мечетях республики прошли традиционные чаепития в честь окончания священного месяца Рамадан.

Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии отмечают Ураза-байрам. В мечетях республики прошли традиционные праздничные чаепития в честь окончания священного месяца Рамадан. На торжестве в Ижевской соборной мечети побывал Александр Бречалов и поздравил всех мусульман Удмуртии с праздником, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Удмуртии поблагодарил сообщество мусульман за активный вклад в развитие республики и стабилизацию межнационального и нравственного климата в регионе. «У нас сложились очень добрые и конструктивные отношения с татарской диаспорой в Ижевске. <…> Я благодарю вас за труд, за совместные проекты. Это отличный пример для многих», - подчеркнул глава региона.

Также слова поздравления всем мусульманам республики высказали митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, члены кабинета министров и президиума Госсовета Удмуртии.

Добавим, накануне муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин в своем обращении в честь праздника Ураза-байрам рассказал о том, с какой болью переживают мусульмане республики недавние трагические события в Казани. «К сожалению, нынешний месяц был омрачен печальной новостью – подросток с оружием в руках атаковал школу в соседнем Татарстане. С болью и прискорбием все мы повторяем эту фразу – погибли дети. Дай Аллах терпения и сил родителям пережить боль утраты», - говорится в обращении.