10 сотрудников МЧС Удмуртии получили федеральные награды

Шесть человек награждены медалью «За отвагу на пожаре», трое - почётными грамотами и благодарностями президента России, еще один получил почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны».

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МЧС Удмуртии получили государственные награды. Как сообщает пресс-служба регионального главка, шесть человек награждены медалью «За отвагу на пожаре» за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческих жизней. Среди них:

- начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Сергей Маслеников;

- замначальника СПТ 2-го пожарно-спасательного отряда Сергей Васильев;

- начальник караула ПСЧ № 17 Глазова (в настоящее время – замначальника ПСЧ № 40) Илья Лучинкин;

- командир отделения ПСЧ № 17 Глазова Станислав Васильев;

- пожарный ПСЧ № 3 по охране Ленинского района Ижевска Салават Муллахметов;

- водитель автомобиля (пожарный) ПСЧ № 3 по охране Ленинского района Ижевска Сергей Никитин.

Кроме того, за высокие личные показатели в служебной деятельности, профессионализм, проявленный в борьбе с пожарами и коронавирусной инфекцией, почётными грамотами и благодарностями президента России награждены:

- заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртии (по антикризисному управлению) Виктор Паршуков;

- начальник специализированной пожарно-спасательной части Александр Макаров;

- помощник начальника караула ПСЧ № 1 Сергей Владимиров.

Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» присвоено начальнику ФГБУ «8 пожарная часть ФПС ГПС по Удмуртской Республике (договорная)» Александру Поздееву.

Напомним, что в Удмуртии действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасных работ.