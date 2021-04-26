Семья из Ижевска получила медаль ордена «Родительская слава»

Всех ее членов объединяет любовь к музыке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске семья Асановых получила государственную награду «Родительская слава». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства удмуртской Республики.

Все 11 детей от 5 до 24 лет занимаются музыкой и играют на фортепиано, скрипке, виолончели или кларнете. Кроме младшего, дети учатся или уже закончили музыкальную школу при республиканском музыкальном колледже. Многие из них являются лауреатами и победителями республиканских, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.

Также родители с детьми организовали семейный квартет «Lasperanza», который в 2017 году выиграл международный конкурс - фестиваль «Fortissimo» и в республиканский конкурс «Семейные увлечения».

А 2020 году семья Асановых победила в республиканском этапе всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Справка: медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - граждан Российской Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства.

На момент вручения награды младшему ребенку в многодетной семье должно быть не менее трех лет.