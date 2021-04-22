Пластиковые отходы могут подарить Ижевску детскую площадку

Столица Удмуртии участвует в голосовании на право получения площадки, построенной из переработанного пластика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может появиться детская площадка из переработанного пластика. Голосование проходит в рамках программы P&G («Проктер энд Гэмбл») и сети «Магнит» «Подари пластику вторую жизнь».

Первая такая площадка открылась в начале марта в Краснодаре. В импровизированной церемонии принял участие посол кампании «Подари пластику вторую жизнь» Дима Билан. В 2020 году он привлек внимание к социально-экологической акции по сбору пластиковых отходов, выпустив первый в России экоманифест об ответственности общества за сохранение планеты. К маю площадки построят в Архангельске и Дзержинске. Эти города стали победителями интернет-голосования в 2020 году.

Для производства одной площадки из переработанного пластика требуется около 5,5 т сырья, а это 138 500 пластиковых «полторашек». Детские площадки, устанавливаемые в рамках программы «Подари пластику вторую жизнь», проходят проверку на безопасность и полностью соответствуют всем принятым в России стандартам качества.

«Пластиковые отходы — одна из самых острых экологических проблем в России и в мире. Наша компания нацелена на то, чтобы совместно с партнерами внести существенный вклад в ее решение, и через социально-экологические программы формировать правильные экопривычки у потребителей, вдохновлять покупателей на ответственное потребление, наглядно демонстрируя, как из использованной упаковки можно создать новую детскую площадку. В своем недавнем ежегодном отчете о корпоративной социальной ответственности мы пообещали оставаться лидерами позитивных перемен. Осознанное отношение к использованной пластиковой упаковке — как раз одна из таких перемен», — отметил глава P&G в Восточной Европе Сотириос Маринидис.

Программа «Подари пластику вторую жизнь» продолжится в этом году: инфраструктурные объекты из переработанного пластика, собранного покупателями, установят еще в нескольких городах России. До конца июня покупатели продукции P&G из перерабатываемого пластика, участвующей в акции, смогут отдать свой голос за один из городов России, в которых по итогам голосования будут построены детские площадки из переработанного пластика. В списке для голосования есть и Ижевск.

