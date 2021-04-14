«Пушистый фестиваль» в Ижевске, аварийная дорога вблизи Алнаш и увольнение генералов Росгвардии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечную среду предлагаем начать с обзора от «Сусанина».

Опасно:

Участок дороги Алнаши-Варзи-Ятчи от ж/д переезда до поворота на деревню Сосновка перекрыли из-за аварийного состояния. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Алнашского района Алексей Семенов.

«Объезд будет осуществлен от ж/д переезда - на деревню Азаматово - деревню Вязовка - и обратно на автодорогу Алнаши - Варзи-Ятчи», - написал он.

Семочка:

25 апреля в Ижевске пройдет «Пушистый мур-мяу фестиваль» . На фестивале горожане смогут помочь бездомному животному и найти себе любимца. Мероприятие пройдет в ДК «Интеграл» с 12:00 до 15:00.



Сема тоже будет ждать того, кто его полюбит. Кот приучен к лотку, кастрирован. Сегодня это спокойный и даже немного робкий кот, потому что судьба у него непростая - Сема несколько дней замерзал на улице, голодал, пока его не увидела неравнодушная ижевчанка. Девушка откормила животное и поставила все нужные прививки.

Прилег:

Спасателям Ижевска вновь пришлось выезжать на лед ижевского пруда, чтобы помочь рыбаку. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.

Спасателям поступило сообщение, что в районе бульвара Воскресенского на льду лежит мужчина. В 20 метрах от берега действительно был человек. Оказалось, он был сильно пьян, его доставили до берега и передали врачам и родственникам.

Полетели шапки:

Президент России Владимир Путин уволил несколько генералов Росгвардии. Об этом пишет РБК

Так, должностей лишились замглавы Росгвардии — главнокомандующий войсками нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

В то же время замглавы Росгвардии уволили с военной службы. Такое же решение коснулось генерал-лейтенанта Алексея Белякова, ранее возглавлявшего главное управление связи Росгвардии, экс-руководителя главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанта Николая Рябчикова и экс-начальника финансово-экономического департамента генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина. С военной службы также уволили бывшего начальника Пермского военного института войск национальной гвардии генерал-майора Владимира Купавского.

Как пишет издание со ссылкой на «Коммерсантъ», генералы ушли по собственному желанию, однако большинство пострадали из-за проверок руководства, за исключением Юрия Бабкина. Сообщается, что они могли быть связаны с бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничество на 680 млн рублей.

Что-то новенькое:

Презентация новинок Apple запланирована на 20 апреля. Об этом пишут «Известия»

Она начнется в 20:00 по московскому времени. На мероприятии, предполагается, компания представит обновленные планшеты iPad Pro и iPad Mini, новые модели MacBook Pro и новый Mac Air с улучшенным процессором Apple M2, который заменит Intel. Возможно, зрителям покажут умные метки AirTags.

Не велик:

В Бразилии удалось найти сохранившийся скелет динозавра Buriolestes schultzi и его мозга. Животному примерно 233 млн лет.

Исследователи впервые смогли реконструировать мозг в полном объеме. Мозг динозавра весит 1,5 г, легче горошины. Строение похоже на мозг крокодила. Развитые структуры в мозжечке говорят о том, что он мог охотиться на движущуюся добычу. Ученые сделали вывод, что добычу он выслеживал не по запаху, а благодаря зрению.