Итоги дня: планы «Ижавиа» на покупку «Боингов» и Александр Бречалов о слухах об отставке

О самых важных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 6 апреля выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Одна пациентка скончалась.

Слухи об отставке:

Александр Бречалов заявил, что не собирается покидать пост главы региона. «У меня есть свои личные амбиции, я не могу бросать дело на полпути», - сказал глава региона.

Полетаем:

Авиакомпания «Ижавиа» планирует закупить еще 7 «Боингов». Пока у авиакомпании есть только один такой самолет.

Первая:

В Глазове открылась первая в городе лаборатория для диагностики коронавируса. Затраты на ее оснащение техникой и реактивами составили более 20 млн рублей.

Сделают:

Жители домов на улице Советской пожаловались на стекающую воду со стадиона «Зенит» в Ижевске. Администрация спорткомплекса пообещала выполнить работы во второй половине мая.