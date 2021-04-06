Итоги дня: планы «Ижавиа» на покупку «Боингов» и Александр Бречалов о слухах об отставке

О самых важных новостях вторника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 6 апреля выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Одна пациентка скончалась.
Слухи об отставке:
Александр Бречалов заявил, что не собирается покидать пост главы региона. «У меня есть свои личные амбиции, я не могу бросать дело на полпути», - сказал глава региона.
Полетаем:
Авиакомпания «Ижавиа» планирует закупить еще 7 «Боингов». Пока у авиакомпании есть только один такой самолет.
Первая:
В Глазове открылась первая в городе лаборатория для диагностики коронавируса. Затраты на ее оснащение техникой и реактивами составили более 20 млн рублей.
Сделают:
Жители домов на улице Советской пожаловались на стекающую воду со стадиона «Зенит» в Ижевске. Администрация спорткомплекса пообещала выполнить работы во второй половине мая.