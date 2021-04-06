Дворы на улице Советской в Ижевске подтопило растаявшим снегом со стадиона «Зенит»

В мае администрация спорткомплекса пообещала выполнить работы.

Ижевск. Удмуртия. Жители домов на улице Советской пожаловались на стекающую воду со стадиона «Зенит». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников.

Проблемы с этим участком возникают не в первый раз. В 2020 году между муниципалитетом и руководством спорткомплекса была достигнута договоренность о совместном строительстве ливневки в районе новых домов. Осенью был выполнен монтаж ливневки и вывод ее в коллектор на улице Советской.

В свою очередь спорткомплекс не выполнил работы по врезке водопровода, из-за чего весной дома на Советской вновь начало подтоплять.

В мае руководство «Зенита» пообещало выполнить работы. Пока на месте поставили насос для откачки воды из подвала.