Пожилая женщина с ковидом скончалась в Удмуртии

Положительные тесты сдали 79 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился еще у 79 человек. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид выявили у 37 жителей Ижевска, 9 жителей Игринского района, 5 жителей Якшур-Бодьинского района, 4 жителей Завьяловского района, 4 жителей Шарканского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Дебесского района, 3 жителей Сюмсинского района, 2 жителей Глазовского района, 2 жителей Селтинского района, по одному случаю зафиксировали в Глазове, Кезском, Малопургинском, Юкаменском районах.

Врачи выписали еще 75 пациентов. Одна женщина скончалась, ей было 86 лет.

Всего с начала пандемии положительные тесты в Удмуртии сдали 31 214 раз. 27 744 человека выздоровели, 389 скончались.

Прививки поставили более 50 тыс. жителей.