«Я никуда не уйду»: глава Удмуртии ответил на слухи о своей отставке после выборов

По его словам, про выборы в Госдуму сейчас говорить рано.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что не собирается покидать пост главы региона. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Присутствующих интересовал вопрос, пойдёт ли глава региона на выборы в Государственную Думу России, а в случае победы, оставит ли он республику. Александр Бречалов заявил, что никуда не собирается. По его мнению, про выборы в парламент сейчас говорить рано, так как идут праймериз.

«Я никуда не собираюсь. Есть масса причин: во-первых, с учётом ситуации, в которой мы находимся, а она в каком-то смысле сложнее, чем в 2017 году, это было бы некрасиво. Во-вторых, я не хочу. У меня есть свои личные амбиции, я не могу бросать дело на полпути. Кто и что будет решать дальше — понятия не имею. Со мной никто, включая президента, на какие-либо темы не разговаривали. Разговор с президентом 14 января был вполне рабочим. Я бы хотел работать в республике», — заявил Бречалов.

Напомним, Александр Бречалов занимает пост главы Удмуртской Республики с 2017 года. В сентябре того же года он выиграл выборы.