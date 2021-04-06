В Глазове открылась первая лаборатория для диагностики коронавируса

Точный результат о наличии вируса пациенты получат в течение суток.

Глазов. Удмуртия. В Глазове открылась первая в городе лаборатория для диагностики коронавируса и других инфекций методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Затраты на ее оснащение современной медицинской техникой и реактивами составили более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба ЧМЗ.

Новая лаборатория на базе медсанчасти №41 обеспечит качество и скорость проведения ПЦР-тестов для диагностики ковида. Если ранее подобные анализы проводились в медучреждениях Ижевска, то сейчас временные потери на логистику биоматериала минимальны, точный результат можно будет получить в течение суток. За одну смену врачи смогут исследовать более 60 ПЦР-тестов.

По мере спада общей заболеваемости COVID-19 лаборатория в Глазове планирует наращивать мощности по диагностике других инфекций - вирусного гепатита, герпеса, а также генетической предрасположенности к ряду заболеваний, в том числе онкологических.