Туристы смогут получить кешбэк, приезжая в Удмуртию

Более 230 человек уже воспользовались такой возможностью.

Ижевск. Удмуртия. Приезжающие в Удмуртию туристы смогут рассчитывать на получение кешбэка.

Как пишет RT, в ночь с 17 на 18 марта стартует третий этап федеральной программы поддержки туризма. По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, условия возврата части потраченных денег остались прежними.

Туристы могут компенсировать до 20% стоимости тура, продолжительность которого должна составлять не менее 2 ночей. Возврат средств возможен за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.

С лета 2020 года, когда программа туристического кешбэка заработала в России, общая стоимость проданных в Удмуртию путевок составила свыше 9 млн рублей. Кэшбеком воспользовались более 230 туристов.

В соответствии с неофициальным рейтингом, составленным системой онлайн-бронирования TravelLine, по итогам второго этапа программы Удмуртия заняла 5 место среди регионов по количеству приобретенных койко-мест.

RT отмечает, что в рамках третьего этапа приобрести тур можно будет до 15 июня, отправиться в путешествие – до 30 июня этого года.