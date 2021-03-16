В Удмуртии скончался бывший гендиректор завода «Элеконд» Владимир Конышев

Ему было 69 лет.

Ижевск. Удмуртия. На 70-м году жизни скончался бывший депутат Госсовета Удмуртии Владимир Конышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Конышева не стало 15 марта.

Владимир Сергеевич родился в деревне Лучкино Костромской области. Окончив школу с золотой медалью, он отучился на механико-технологическом факультете Ижевского механического института. В 1973 году Конышева приняли на завод «Элеконд» в Сарапуле на должность инженера-технолога. В дальнейшем он прошёл путь до директора предприятия. На этой должности Владимир Сергеевич проработал с 2001 по 2015 годы.

В последние годы Конышев трудился на посту замдиректора по экономике и финансам завода «Элеконд».

Гражданская панихида пройдёт 17 марта в 12:00 в сарапульском ДК «Элеконд».

Редакция ИА «Сусанин» приносит свои соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича.