Студия Paratype расширила базу поддерживающих удмуртский язык шрифтов

Разработку рекомендуют использовать для государственных и социальных проектов.





Ижевск. Удмуртия. Студия Paratype выпустила ещё один шрифт, поддерживающий удмуртский язык. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.

Шрифт Golos доступен для бесплатного использования в коммерческих, государственных и социальных проектах. Разработка представлена в двух линейках:

Golos UI — слегка зауженный, интерфейсный, подходящий для экранов;

Golos Text — для чтения с экрана с широкими пропорциями и рисунком.

Скачать шрифт можно на сайте.

Ранее студия уже выпускала версию шрифта PT Root UI для удмуртского языка. Это было сделаноо к столетию государственности Удмуртской Республики.