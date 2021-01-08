Студия Paratype расширила базу поддерживающих удмуртский язык шрифтов

Разработку рекомендуют использовать для государственных и социальных проектов.
Ижевск. Удмуртия. Студия Paratype выпустила ещё один шрифт, поддерживающий удмуртский язык. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.
Шрифт Golos доступен для бесплатного использования в коммерческих, государственных и социальных проектах. Разработка представлена в двух линейках:
- Golos UI — слегка зауженный, интерфейсный, подходящий для экранов;
- Golos Text — для чтения с экрана с широкими пропорциями и рисунком.
Скачать шрифт можно на сайте.
Ранее студия уже выпускала версию шрифта PT Root UI для удмуртского языка. Это было сделаноо к столетию государственности Удмуртской Республики.