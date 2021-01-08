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Студия Paratype расширила базу поддерживающих удмуртский язык шрифтов

15:10, 08 января, 2021
Юрий Абашев
Студия Paratype расширила базу поддерживающих удмуртский язык шрифтов
15:10, 08 января, 2021
Юрий Абашев
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#дизайн-код\n#дизайнеры\n#удмуртский язык
Фото: pixabay.com
384
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Разработку рекомендуют использовать для государственных и социальных проектов.

Ижевск. Удмуртия. Студия Paratype выпустила ещё один шрифт, поддерживающий удмуртский язык. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.

Шрифт Golos доступен для бесплатного использования в коммерческих, государственных и социальных проектах. Разработка представлена в двух линейках:

  • Golos UI — слегка зауженный, интерфейсный, подходящий для экранов;
  • Golos Text — для чтения с экрана с широкими пропорциями и рисунком.

Скачать шрифт можно на сайте.

Ранее студия уже выпускала версию шрифта PT Root UI для удмуртского языка. Это было сделаноо к столетию государственности Удмуртской Республики.

15:10, 08 января, 2021
Юрий Абашев
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дизайн\n#дизайн-код\n#дизайнеры\n#удмуртский язык