Итоги дня: праздничный салют в Ижевске и Новый год без проблем со здоровьем

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 29 декабря, еще 216 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. За минувшие сутки скончались два пациента с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 208 выздоровевших.
Огненные цветы:
Салют ждет жителей Ижевска в новогоднюю ночь. Фейерверки будут запускать 1 января в 01:00 с акватории Ижевского пруда. Продлится салют 6 минут, всего прогремит 300 залпов.
Не навреди:
Жителям Удмуртии рассказали, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья. Так, специалисты посоветовали не забывать пить воду и правильно питаться.
Советы:
В чем и как встречать Новый год? Что приготовить на праздничный стол, чтобы задобрить Белого Быка? Советы астролога читайте на нашем сайте.