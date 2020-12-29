Жителям Удмуртии рассказали, в чем и как встречать Новый год

Праздник лучше провести в своем городе.

Ижевск. Удмуртия. Подготовка к Новому году в Удмуртии идет полным ходом. В чем встречать Новый год? Что приготовить на праздничный стол? Ответить на эти вопросы помогут советы президента Ижевской школы универсальной астрологии Сандры Антонии Салинес.

Что надеть?

Хозяин грядущего года – Белый Бык – непритязателен к одежде, но все же он обладает особым стилем. Для праздничной ночи предпочтительны светлые тона: белый, серый, серебристый, поэтому новогодний наряд может быть соответствующего цвета, изящного покроя с украшениями, которые вписываются в образ и стиль костюма. Главное – не переборщить.

Что приготовить?

Бык – достаточно прожорливый персонаж, поэтому рекомендуется заполнить праздничный стол многочисленными и разнообразными блюдами. Не отказывайте себе ни в чем, старайтесь удовлетворить свой аппетит, не ограничивайте свои желания, забудьте о диетах и договоритесь со своей фигурой, чтобы она не портила вам праздник своими постоянными упреками. Бык не откажется от спиртного, и оно может быть разных видов, начиная с легких изысканных вин и заканчивая крепкими напитками.

Как встречать Новый год?

Белый Бык поддержит как веселую, шумную, разношерстную компанию, так и тихий вечер в кругу родных и близких людей. В любом случае, не рекомендуются в этом году далекие новогодние путешествия, лучше всего провести праздник в своем родном городе, что будет символизировать оседлость, надежность, уверенность и стабильность в наступающем году.