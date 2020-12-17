Россиянам рассказали, как получить новые выплаты на детей в возрасте 7 лет и младше

Данную меру соцподдержки проанонсировал 17 декабря президент Владимир Путин.





Москва. В органах соцзащиты дали разъяснение, как получить новую выплату на детей в возрасте 7 и менее лет. Всем адресатам должны перечислить ее до конца уходящего года.

В Telegram-канале сервиса госуслуг появилась инструкция для родителей. В ней уточняется, что единовременная выплата в 5 тыс. рублей оформляется на каждого ребенка, рожденного с 18.12.2012 по 31.03.2021 года. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года малышу исполняется 8 лет, выплата положена и на него.

Проще всего получить ее тем семьям, которым уже перечислялись подобные выплаты – ежемесячные на детей до 3 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет. Они будут назначены на основании ранее поданных заявлений для таких поосбий в 2020 году и поступят автоматически до конца декабря на тот же счет.

Тому, кто не получал указанных выплат ранее, либо закрыл счет, на который должны прийти деньги, следует написать соответствующее заявление и обратиться с ним в органы соцзащиты по месту жительства. Это можно сделать до 1 апреля.2021 года.

Отмечается, что данная выплата не зависит от других мер социальной поддержки и дохода семьи. Деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.