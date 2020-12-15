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Прокуратура Удмуртии проверит ценообразование на товары первой необходимости

15:30, 15 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Прокуратура Удмуртии проверит ценообразование на товары первой необходимости
15:30, 15 декабря, 2020
Андрей Бирюков
379
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#рост цен
379
0

Проверка проводится по поручению Генпрокуратуры России.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры России проверит ценообразование на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 
Ведомство также сообщило, что прокуроры «ориентированы на принятие комплекса мер реагирования, в том числе направленных на профилактику нарушений в указанной сфере». 
Напомним, что 9 декабря ситуацию с ростом цен на продовольственные товары раскритиковал президент России Владимир Путин. Он заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя списывать на пандемию коронавируса. После этого в правительстве России предложили установить потолок цен на сахар и подсолнечное масло, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять меры по снижению цен на продукты.
15:30, 15 декабря, 2020
Андрей Бирюков
379
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#рост цен