Прокуратура Удмуртии проверит ценообразование на товары первой необходимости

Проверка проводится по поручению Генпрокуратуры России.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры России проверит ценообразование на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство также сообщило, что прокуроры « ориентированы на принятие комплекса мер реагирования, в том числе направленных на профилактику нарушений в указанной сфере».