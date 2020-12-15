Прокуратура Удмуртии проверит ценообразование на товары первой необходимости

Проверка проводится по поручению Генпрокуратуры России.
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры России проверит ценообразование на товары первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство также сообщило, что прокуроры «ориентированы на принятие комплекса мер реагирования, в том числе направленных на профилактику нарушений в указанной сфере».
Напомним, что 9 декабря ситуацию с ростом цен на продовольственные товары раскритиковал президент России Владимир Путин. Он заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя списывать на пандемию коронавируса. После этого в правительстве России предложили установить потолок цен на сахар и подсолнечное масло, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять меры по снижению цен на продукты.