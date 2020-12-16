Выпуск монеты в честь Ижевска, опасная борода Деда Мороза и перенос премьер студии Warner Bros: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Незаметно подкралась середина рабочей недели, а с ней и традиционный обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Своя монета:

В 2022 году Центробанк России планирует выпустить монету в честь Ижевска. По данным пресс-службы регулятора, её номинал составит 10 рублей.

Монету изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки тиражом до 5 млн штук.

Кроме того, свои монеты получат и другие Города трудовой доблести: в 2021 году выпустят монеты «Боровичи», «Екатеринбург», «Иваново» и «Омск», а в 2022 году – «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск».

Улыбаемся и пашем:

31 декабря в Удмуртии останется рабочим днем . Об этом в вечернем эфире в своих соцсетях рассказал глава республики Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что руководители предприятий и сами жители попросили не делать последний день года выходным.

Опасный волшебник:

Ватную бороду – неизменный атрибут Деда Мороза – назвали самым опасным его аксессуаром. Как пишет Life со ссылкой на РИА «Новости», врач-эпидемиолог Ольга Ненастина отметила, что близко подпускать зимнего волшебника не стоит, чтобы избежать распространения Covid-19.

Опасаться также нужно красного тулупа и варежек Деда Мороза, так как коронавирус может жить на разной ткани от четырёх часов до одной недели.

Специалист также попросила россиян воздержаться от использования чужих головных уборов, маскарадных масок и костюмов.

Перенос:

Студия Warner Bros. объявила о переносе премьер сразу нескольких картин. Так, по данным РГ , новую дату выхода получила экранизация игры «Мортал Комбат».

Премьера состоится не 15 января, а 16 апреля. А вот игровой фильм «Том и Джерри» с Хлоей Морец выйдет раньше, чем планировалось – 26 февраля, а не 5 марта.

При этом из премьерной сетки исчез фильм «Воспоминание», который должен был выйти на большие экраны в середине апреля.