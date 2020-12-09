Итоги дня: деньги на лекарства для детей-инвалидов в Удмуртии, новые светильники в Ижевске и падение спроса на вызов Деда Мороза

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили еще 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 4 женщины с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 123 выздоровевших.
Нужное лекарство:
189,6 млн рублей выделили в Удмуртии на закупку лекарства для детей-инвалидов со спинальной мышечной атрофией. Деньги направят на закупку препарата «Спинраза» для 8 детей. Их родители через суд смогли добиться лекарственного обеспечения.
Да будет свет:
В Ижевске могут заменить до 2,5 тыс. уличных светильников на светодиодные в ближайшие два года. В настоящее время объявлен конкурс. Гарантийный срок на новые светильники должен составить не менее 60 месяцев.
Скоро-скоро Новый год:
Из-за пандемии в Ижевске на 28% снизился спрос на вызов Деда Мороза на дом. В связи с коронавирусом 7% россиян выбрали поздравление в режиме видеозвонка. В каждой пятой семье роль Деда Мороза на себя примерят родственники.