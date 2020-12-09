Спрос на Деда Мороза в Ижевске упал на 28%

Поздравление от новогоднего волшебника обойдется в 1 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Из-за пандемии в Ижевске на 28% снизился спрос на вызов Деда Мороза на дом. Об этом сообщает «Авито Услуги».

В каждой пятой российской семье роль Деда Мороза на себя примерят родственники.

Услуга от новогоднего волшебника в крупных городах будет стоить около 1500 рублей, в Ижевске поздравление обойдется родителям в 1 тыс. рублей.

В связи с коронавирусом 7% россиян в этом году выбрали поздравление в режиме видеозвонка.

Несмотря на это, предложений от аниматоров, готовых нарядиться в праздничные костюмы, выросло на 1%.