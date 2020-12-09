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Спрос на Деда Мороза в Ижевске упал на 28%

09:30, 09 декабря, 2020
Анна Торхова
Спрос на Деда Мороза в Ижевске упал на 28%
09:30, 09 декабря, 2020
Анна Торхова
2216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#Новый год
Фото: pixabay.com
2216
0

Поздравление от новогоднего волшебника обойдется в 1 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Из-за пандемии в Ижевске на 28% снизился спрос на вызов Деда Мороза на дом. Об этом сообщает «Авито Услуги».
В каждой пятой российской семье роль Деда Мороза на себя примерят родственники.
Услуга от новогоднего волшебника в крупных городах будет  стоить около 1500 рублей, в Ижевске поздравление обойдется родителям в 1 тыс. рублей.
В связи с коронавирусом 7% россиян в этом году выбрали поздравление в режиме видеозвонка.
Несмотря на это, предложений от аниматоров, готовых нарядиться в праздничные костюмы, выросло на 1%.
09:30, 09 декабря, 2020
Анна Торхова
2216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#Новый год