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Впервые за 4 года в Ижевске отменили фестиваль «Удмуртский лед»

13:52, 09 декабря, 2020
Анна Торхова
Впервые за 4 года в Ижевске отменили фестиваль «Удмуртский лед»
13:52, 09 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лед\n#фестиваль
Фото: vk.com/udmurtice
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Традиционно он проходил в начале года.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваля «Удмуртский лед» не будет в 2021 году в Ижевске. Об этом «Сусанину» сообщил куратор проекта, скульптор Анфим Ханыков.
Причиной отмены стало отсутствие финансирования.
Напомним, фестиваль проходил с конца января по февраль начиная с 2018 года. Скульпторы вырезали изо льда галерею фигур.
В 2020 году тематикой стало 100-летие государственности Удмуртии, а также мифы и легенды. На площади у монумента «Навеки с Россией» мастера из разных городов создали 15 фигур, дополненных виртуальной реальностью.
Несмотря на это, в Ижевске начался сбор заявок на X фестиваль ангелов и архангелов. Он пройдет с 7 по 19 января 2021 года.

13:52, 09 декабря, 2020
Анна Торхова
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лед\n#фестиваль