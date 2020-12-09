Впервые за 4 года в Ижевске отменили фестиваль «Удмуртский лед»

Традиционно он проходил в начале года.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваля «Удмуртский лед» не будет в 2021 году в Ижевске. Об этом «Сусанину» сообщил куратор проекта, скульптор Анфим Ханыков.

Причиной отмены стало отсутствие финансирования.

Напомним, фестиваль проходил с конца января по февраль начиная с 2018 года. Скульпторы вырезали изо льда галерею фигур.

В 2020 году тематикой стало 100-летие государственности Удмуртии, а также мифы и легенды. На площади у монумента «Навеки с Россией» мастера из разных городов создали 15 фигур , дополненных виртуальной реальностью.