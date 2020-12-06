В Ижевске начался сбор заявок на участие в ледовом фестивале ангелов и архангелов

Мероприятие пройдёт с 7 по 19 января 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался сбор заявок на участие в десятом ледовом фестивале ангелов и архангелов, который пройдёт с 7 по 19 января 2021 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Скульпторы и художники будут работать на нескольких площадках в Ижевске: у Михайловского собора, в водонапорной башне у Центральной площади и в парке современного искусства у родника имени Пригова.

Каждая команда получит по 2-4 кубометра льда, из которого по согласованным эскизам будут изготовлены скульптуры. На работу мастерам отведено 10 дней, с 8 по 18 января.