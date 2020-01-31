Фигуры фестиваля «Удмуртский лед» дополнят виртуальной реальностью

Увидеть несуществующие элементы горожане смогут с помощью масок в Инстаграме.

Ижевск. Удмуртия. Фигуры третьего международного фестиваля «Удмуртский лед» в Ижевске дополнят виртуальной реальностью. Увидеть в скульптурах элементы, которых нет в настоящей жизни, горожане смогут уже 2 февраля.

Для этого необходимо зайти в приложение «Инстаграм», подписаться на страничку @iloveudmurtia, открыть камеру, выбрать соответствующую маску, после чего навести её на любую из фигур. Кто не пользуется Инстаграмом, может скачать приложение «Удмуртский лёд» в Google Play или App Store.

«Мы разработали функцию таким образом, чтобы это было удобно каждому, то есть любому человеку, даже у которого не самый дорогой смартфон. Адаптировали, чтобы у всех все работало», - рассказал журналистам представитель компании «Boxglass» Вячеслав Белослудцев.

Отметим, что для Удмуртии это первый подобный проект.

Дополненная реальность коснется всех скульптур, их в этом году будет 15. Работают над их созданием художники из Ижевска, Сургута, Перми, Уфы, Рязани, и других городов России, а также из Казахстана.

Все фигуры приурочены к 100-летию государственности Удмуртии и посвящены мифам, легендам удмуртского народа, историческим событиям, великим землякам. «В основном художники выбрали мифологию: инмар, вукузё, каких-то мифических персонажей, но и Чайковский тоже присутствует, и тема мотоциклов отразится в работах», - рассказал куратор проекта, скульптор Анфим Ханыков.

Так, одна из работ олицетворяет удмуртскую легенду, которая гласит, что глубоко под землей живет чудо-рыба и на ней стоит бык, а у быка на рогах - земля. Когда животное крутит головой, происходит землетрясение.

Есть и скульптура, посвященная добытчику льда. Художники изобразили мифологическое существо – вумурт (водяной), преставшее в образе щуки, на котором гордо стоит резчик льда. По словам скульпторов, резчик потревожил водного жителя, но, скорее всего, герои не воюют, а даже дружат. «Резчик льда символизирует нас всех, мы все тут занимаемся этим делом», - рассказал пермский художник Рустам Исмагилов.

Также рядом с монументом горожане смогут увидеть фигуру с изображением шамана, детей и птиц, тянущих ребят ввысь. «По поверьям удмуртов, небеса были низко, и людям жилось хорошо, а потом некоторые люди стали осквернять небеса, и они стали подниматься все выше и выше. Шаман просит небеса о том, чтобы дети были ближе к небесам, а будущее поколение жило счастливо», - рассказала скульптор из Сергиева Посада Аленина Маргарита.

Одной из фигур - ансамблю из четырех арок, не страшны теплая погода и солнце. В процессе таяния, композиция будет олицетворять утекающую музыку.

Фестиваль "Удмуртский лед" в Ижевске 1 Uploaded by ИА Сусанин on 2020-01-31.

Торжественное открытие парка состоится в воскресенье, в 17:00. В этот же день заработают элементы виртуальной реальности.