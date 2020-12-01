Разгромный счет в игре с «Ижсталью», исторический момент на Лиге Чемпионов и уведомления о выплатах: что произошло минувшей ночью

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Хоккей

ХК «Ижсталь» с разгромным счетом проиграла команде «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

Матч закончился со счетом 6:0. В самом начале игры на скамью штрафников попали 2 хоккеиста «Ростова», однако ижевчане не смогли воспользоваться преимуществом. За 2 минуты ижсталевцы нанесли лишь 1 бросок по воротам соперника. Во второй двадцатиминутке южане вынудили сталеваров нарушать правила. Ростовчане реализовали 2 из 3 численных преимуществ. Один из игроков южан оформил хет-трик.

«Начало матча ничего такого не предвещало. Грубые ошибки в обороне плюс дисциплина - большое количество удалений, привели к такому результату. Будем разбираться, с чем это связано», - рассказал на послематчевой конференции главный тренер «Ижстали» Константин Полозов.

Учиться, учиться и еще раз учиться

В Строительном техникуме Ижевска открыли 5 новых мастерских для проведения демонстрационных экзаменов. До конца года в Удмуртии их сдадут около 800 студентов, а к 2024 году через демоэкзамены пройдут 50% выпускников.

На создание лабораторий было направлено 24 млн рублей. Студенты смогут сдавать экзамены по компетенции «Сантехника и отопление». В настоящее время практика проходит в мастерских по компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Кирпичная кладка».



В 2020 году для студентов Удмуртии создали 24 мастерских. Через 4 года их должно стать 50.

Исторический момент

Впервые на Лиге чемпионов главным арбитром будет женщина. Об этом пишет Российская Газета.

Стефани Фраппар предстоит работать на матче 5 тура группового этапа в Турине между «Ювентусом» и киевским «Динамо». Помогать ей будут судьи-мужчины Хишам Закрани и Мехди Рахмуни, за систему VAR будет отвечать Бенуа Мийо.

Госуслуги:

С 1 декабря россиян будут уведомлять о всех положенных льготах. Об этом пишет телеканал «360».

Если ранее люди не могли знать о том, на какие льготы и пособия они имеют право, то с 1 декабря все выплаты будут отражаться на портале Госуслуг в личном кабинете. Так, родителей уведомят о выплатах на детей, безработных, инвалидов, пенсионеров – о всех причитающихся льготах.

В память:

Аргентинцы попросили правительство страны выпустить купюры с изображением футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщают «Известия».

Люди придумали дизайн купюры в 10 песо в бело-голубых цветах флага Аргентины. В центре разместили портрет молодого футболисты, а сзади – выигранный им Кубок мира.

Местные жители запустили акцию на платформе Change.org. Только за 1 день петицию подписали более 137 тыс. человек.

Напомним, Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет.