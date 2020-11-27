Заявки в основном поступают от ижевчан.

Ижевск. Удмуртия. За месяц волонтеры акции «МыВместе» помогли более 200 жителям Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Напомним, что в Удмуртии движение вновь запустили 26 октября. С того дня по 27 ноября волонтеры выполнили 203 заявки. В основном за помощью обращаются жители Ижевска. В среднем от ижевчан приходит 6-8 заявок в день.

На горячую линию также звонили жителиГлазова, Воткинска, Можги, Завьяловского, Малопургинского и Игринского районов. Чаще всего пожилые люди просят купить продукты, иногда — лекарства.

На сайте акции и в группе ВКонтакте «Волонтеры-медики» зарегистрировано 142 волонтера, помощь больницам оказывают 55 человек. В колл-центрах принимают заявки 11 добровольцев, которые ведут реестр заявок.

Оставить свое обращение можно по телефону всероссийской горячей линии 8 (800) 200-34-11. Напомним, что сейчас региональному штабу нужны волонтеры.

Также в рамках акции «МыВместе» с 15 октября в регионе функционирует «Молодежный телефон доверия»: 8 800 100 80 72. Квалифицированные специалисты бесплатно и анонимно оказывают психологическую помощь жителям.

В период с 15 октября по 26 ноября на круглосуточный телефон обратилось 422 человека в возрасте от 36 до 72 лет.