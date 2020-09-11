Итоги дня: возвращение обязательного масочного режима в Удмуртии, ограничение движения в Ижевске и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 11 сентября, выявили 61 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Врачи выписали 48 выздоровевших пациентов. 595 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 165 – в состоянии средней степени тяжести, 38 – в тяжелом состоянии.

Не опять, а снова:

Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом в республике. Напомним, использовать СИЗы надо в транспорте, на остановках, в магазинах и так далее.

Ограничения:

Движение в центре Ижевска ограничат в воскресенье, 13 сентября. Недоступными для транспорта будут участки улиц Карла Маркса, Кирова, Коммунаров и Советской.

О погоде:

Суббота в Удмуртии будет дождливой, а вот в воскресенье ожидается преимущественно без осадков. При этом в республике похолодает: днем в выходные будет не теплее +12, +17 градусов по Цельсию.