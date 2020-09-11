Днем в выходные будет не теплее +12, +17 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Суббота в Удмуртии будет дождливой, а вот в воскресенье ожидается преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Сегодня через территорию Удмуртии проходит холодный фронт, временами пройдут дожди. Ближайшей ночью и завтра днем дожди сохранятся местами», – рассказали синоптики.

Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до +8, +13 градусов по Цельсию, в ночь на воскресенье – до +3, +8 градусов. Днем в выходные будет не теплее +12, +17 градусов. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

По предварительным данным, в начале следующей недели погода будет дождливой и ветреной.