Троллейбусы и автобусы перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую.

Ижевск. Удмуртия. Движение в центре Ижевска ограничат в воскресенье, 13 сентября. Там пройдут забег «Динамовская миля» и велопарад «Рыжие на колесах», сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

С 09:30 до 14:30 недоступными для транспорта будут следующие участки:

- улица Карла Маркса от улицы Советской до улицы Кирова;

- улица Кирова от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

- улица Коммунаров от улицы Советской до улицы Кирова;

- улица Советская от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса.

Троллейбусы и автобусы перенаправят с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую, автобусы №12, 26, 27, 40 вместо улицы Советской будут курсировать по улице Ленина. Маршрутка №10 также будет ходить по улице Ленина вместо улицы Советской. Маршрутное такси №52 вместо улиц Кирова и Пушкинской будет курсировать по улице 50 лет ВЛКСМ с разворотом на остановке «Парк имени Кирова».



