Количество безработных в Удмуртии за месяц выросло еще на 1000 человек

На 1 сентября 2020 года их численность составляет 29 792 человека.

Ижевск. Удмуртия. За месяц в Удмуртии увеличилось количество безработных еще на 1 058 человек. Об этом сообщает Государственная служба занятости населения Удмуртской Республики.

Численность нетрудоустроенных на 1 сентября 2020 года составила 29 792 человека. По сравнению с 2019 годом безработных стало больше на 22 444 человека. Напомним, что численность официально зарегистрированных безработных на 1 августа 2020 года составила 28 734 человека (на 1 августа 2019 года — 7 444 человека).

Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртской Республике на 1 сентября 2020 года составил 3,91% от экономически активного населения. В 2019 году этот показатель соответствовал 0,94%.

Наибольшее увеличение безработных наблюдается в Завьяловском, Увинском районах и в Ижевске.

В 14 муниципальных образованиях Удмуртии уровень безработицы ниже, чем в среднем по республике. В Воткинске он составляет 2,01%, Глазове — 2,89%, Можге — 3,74%. В районах: Увинском — 2,26%, Дебесском — 2,40%, Якшур-Бодьинском — 2,40%, Игринском — 2,63%, Красногорском — 2,86%, Вавожском — 2,98%, Селтинском — 3,13%, Балезинском — 3,38%, Завьяловском — 3,43%, Малопургинском — 3,54% и в Каракулинском — 3,59%.

Напомним, что в Удмуртии уже несколько месяцев наблюдается увеличение количества безработных. Ранее первый вице-премьер Удмуртской Республики Александр Свинин сообщал, что предпринимателям будут компенсировать часть расходов при создании временных рабочих мест. На такое трудоустройство смогут рассчитывать 1000 человек.