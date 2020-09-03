Предприятиям Удмуртии компенсируют часть расходов при создании временных рабочих мест

Предполагается, что вакансии будут созданы в сферах жилищного и дорожного строительства, а также в сельском хозяйстве.

Ижевск. Удмуртия. При создании временных рабочих мест предприятиям Удмуртии компенсируют часть расходов на зарплату. Об этом на встрече с журналистами сообщил первый вице-премьер Александр Свинин.

По его словам, в качестве федеральной меры поддержки республика получила ресурсы на создание одной тысячи временных рабочих мест. «До 1000 рабочих мест на три месяца с 1 сентября будут созданы в городах и районах республики, – заявил Свинин. – Это будет занятость и в наших дорожных предприятиях, и в области строительства, где-то мы будем привлекать временных работников для сельхозтоваропроизводителей и будем субсидировать работодателям создание таких рабочих мест».

Заместитель председателя правительства добавил, что уровень заработной платы станет известен, когда в программу заявятся первые предприятия, предположив при этом, что она будет ненамного ниже средней по республике, которая по данным Удмуртстата составляет порядка 35 000 рублей.

Механизм создания временных рабочих мест следующий: компания подаёт заявку на создание временного рабочего места, в которой описывает его характеристики. Если заявка получает одобрение, часть средств на оплату труда рабочего компенсирует правительство.

По словам Александра Свинина, на рынке сегодня открыто примерно 22-23 тысячи вакансий, а официальная численность безработных 29 тысяч человек. Поэтому первый зампред правительства уверен, что почти любой желающий может найти работу. «Она может не удовлетворять всем требованиям работника – по местоположению, по составу, по уровню оплаты труда, но в целом работа в республике для желающих есть», – заявил он.

Напомним, что весной во время самоизоляции в Удмуртии также создавали временные рабочие места. Жителям предлагали заняться благоустройством городов, зарплата составляла порядка 18 тыс. рублей.