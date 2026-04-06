Ижевск. Удмуртия. На отчётно-выборной конференции Удмуртской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (УРО ВОИ) подвели итоги пятилетней работы.

Общество объединяет 31 местную организацию в республике. Его членами являются 7 904 человека, при том, что общее число людей с инвалидностью в Удмуртии превышает 109 тысяч.

Одним из результатов работы УРО ВОИ стала система трудоустройства через аренду рабочих мест. За отчётный период более 360 человек с инвалидностью получили официальную работу, из них 40 трудятся непосредственно внутри структуры общества — председателями, специалистами, координаторами проектов, работниками швейных цехов и досуговых центров.

«Суть модели проста: партнёры арендуют у ВОИ рабочие места, а мы трудоустраиваем людей с инвалидностью в штат организации и платим им зарплату. В итоге человек получает работу, местная организация — профессиональную команду, а республиканская — устойчивый механизм развития», — рассказал председатель УРО ВОИ Максим Воробьёв.

С 2021 по 2025 год организации ВОИ Удмуртии подали 128 заявок на грантовые конкурсы, из них 29 проектов получили поддержку. Общая сумма выигранных средств составила около 22 млн рублей. Среди флагманских проектов — «Парусный спорт — Инклюзивные паруса Удмуртии» (более 3 млн рублей), «Музыка в сердце, танец в душе» в Селтинском районе (1,26 млн рублей), «Социальный печник: тепло в дом» в Дебёсском районе (712 тыс. рублей) и другие.

Отдельное внимание в докладе было уделено работе экспертно-методического центра «Мир вокруг нас», созданного на базе республиканской организации. За два года центр обучил 482 сотрудника в 21 здании судов Удмуртии правилам этичного обращения с людьми с инвалидностью, провёл форум «Доступные города будущего», где 49 специалистов получили удостоверения о повышении квалификации, а также обследовал на доступность детские лагеря «Лесная сказка» и «Ёлочка».

В планах на 2026 год — расширение штата республиканской организации, создание централизованной бухгалтерии и проектного офиса, укрепление материально-технической базы местных организаций, а также внедрение регионального центра закупок в сфере доступной среды с обязательным участием экспертов УРО ВОИ.