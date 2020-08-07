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В Удмуртии выросло количество безработных

17:15, 07 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии выросло количество безработных
17:15, 07 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
158
0
#Ижевск\n#безработица\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
158
0

На 1 августа 2020 года она составила 28 734 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросло количество безработных. Как сообщила Госслужба занятости населения региона, за январь-июль 2020 года в городах и районах республики было зарегистрировано 71,9 тыс. обращений граждан за предоставлением услуг в области содействия занятости населения.

Отметим, что на 1 января 2020 года на учёте в службе занятости республики состояло 7 680 безработных граждан. За январь-июль 2020 года были признаны безработными 32 298 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 августа 2020 года составила 28 734 человека (на 1 августа 2019 года — 7444 человека).

Наибольшее увеличение численности безработных граждан, по сравнению с началом года, наблюдается в Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах и в городе Ижевске.

Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртской Республике на 1 августа 2020 года составил 3,77 % от экономически активного населения (на 1 августа 2019 года этот показатель соответствовал 0,95 %).

По данным Удмуртстата, уровень общей безработицы составил 6,91% (за март-май 2019 год данный показатель составлял 5,35%).

С начала текущего года спрос на рабочую силу на регистрируемом рынке труда уменьшился. За январь-июль 2020 года в службу занятости республики от работодателей поступили сведения о 33,1 тыс. имеющихся у них вакансий (в январе-июле 2019 года – 38,1 тыс. вакансий).

Традиционно востребованными на рынке труда Удмуртии остаются рабочие профессии. Их доля составляет 69% от общего количества вакансий. Наиболее востребованные профессии: «водитель автомобиля», «продавец продовольственных товаров», «электрогазосварщик», «повар», «швея», «дворник», «кондуктор», «каменщик», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «токарь», «монтажник», «плотник», «бетонщик», «арматурщик».

Напряжённость на рынке труда Удмуртии на 1 августа 2020 года составила 2 человека на вакансию.

При этом за январь-июль 2020 года при содействии службы занятости нашли работу 7 433 человека. Число трудоустроенных безработных граждан составило 5 450 человек. По направлению службы занятости трудоустроились 222 инвалида, в том числе 26 — на квотируемые рабочие места.

17:15, 07 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
158
0
#Ижевск\n#безработица\n#Удмуртия

 

 

 


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