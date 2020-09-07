Герои России: в парке Кирова в Ижевске открылась выставка фотографий

Посетить ее можно в течение месяца.

Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова в Ижевске 5 сентября открылась всероссийская фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

Ежегодный благотворительный проект известных фэшн-фотографов рассказывает жителям о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, их воспоминаниях. Участники фотопроекта обороняли Ленинград и Сталинград, освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Самому старшему из них 101 год.

«Сегодня фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» напоминает нам о том, что каждый день стоит того, чтобы жить, каждое мгновение — чтобы его ценить», — рассказала исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Открытая выставка будет работать до 5 октября.