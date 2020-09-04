Итоги дня: сдача домов ЖК «Родниковый край» в Удмуртии, спасение блуждавшей в лесу пенсионерки и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 4 сентября, в Удмуртии коронавирусом заразились еще 49 человек. 50 человек выздоровели, их выписали. Две пациентки с подтвержденным Covid-19 скончались. Женщинам было 78 лет и 82 года.

Завершение истории:

Все четыре дома ЖК «Родниковый край» в деревне Хохряки в Удмуртии ввели в эксплуатацию. 164 обманутых дольщика получат ключи от своих квартир уже в сентябре.

Спасение:

В Удмуртии 83-летняя пенсионерка, отправившаяся за грибами, больше суток провела в лесу без воды и еды. Обессилевшую женщину нашла волонтер с собакой. Пенсионерку передали бригаде скорой помощи.

О погоде:

В выходные в Удмуртии погоду будет определять антициклон. Осадков в республике не ожидается, по ночам возможны заморозки. В начале следующей недели начнется потепление.