В Удмуртии сутки блуждавшую в лесу пенсионерку нашли волонтеры с собакой

Женщину передали бригаде скорой помощи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 83-летняя пенсионерка, отправившаяся за грибами, больше суток провела в лесу без воды и еды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Женщина отправилась в лес около полудня накануне, 3 сентября. Ее поиски начались вечером. Ситуация осложнялась тем, что у пенсионерки не было с собой телефона. Местность, в которой заблудилась пожилая собирательница грибов, была болотистой.

К поискам подключились полицейские, пожарные, кинологи и волонтеры. Обнаружили пенсионерку в пятницу, 4 августа, около 14:00 волонтер Ирина Кузнецова и ее лабрадор Ева.

«Собака нашла пенсионерку лежащей на земле и стала подавать своей хозяйки знаки. Пожилая женщина совсем ослабла и, со слов спасателей, самостоятельно бы не смогла найти дорогу обратно», – говорится в сообщении.

Женщину передали бригаде скорой помощи.