По ночам в выходные в Удмуртии ожидаются заморозки

Днем в республике будет не теплее +16, +21 градуса.

Ижевск. Удмуртия. В выходные в Удмуртии погоду будет определять антициклон. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Осадков в республике не ожидается.

По ночам столбики термометров будут опускаться до +2, +7 градусов по Цельсию, местами возможны заморозки до 0, -2 градусов. Также жителей предупредили о заморозках на почве и посоветовали укрыть растения, чтобы уберечь их от холода.

Днем в республике будет не теплее +16, +21 градуса.

В начале следующей недели начнется потепление, дневные температуры достигнут +19, +24 градусов.