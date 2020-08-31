Жители Ижевска смогут написать «Диктант Победы» на 16 площадках

Тест пройдет 3 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что участникам предстоит ответить на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны, 5 из которых будут связаны с Приволжским округом. В 13:00 откроется регистрация, в 15:00 начнется диктант. На выполнение заданий дадут 45 минут. Всего на территории Удмуртской Республики будут работать 189 площадок.

Жители Ижевска смогут написать тест по адресам:

— Национальная библиотека Удмуртской Республики (улица 30 лет Победы, 14);

— музейно-выставочный комплекс имени Михаила Калашникова (улица Бородина, 19);

— «Институт развития образования» (улица Ухтомского, 25);

— академия «Калашников» (улица Горького, 159);

— администрация Ижевска (улица Пушкинская, 276);

— научная библиотека Удмуртского государственного университета (улица Ломоносова, 4б);

— Центральная площадь;

— парк Кирова;

— сквер оружейника Драгунова;

— библиотека-филиал имени Льва Толстого (улица Ворошилова, 18);

— библиотека-филиал имени Владимира Маяковского (улица Новостроительная, 28);

— библиотека-филиал имени Иосифа Наговицына (улица 9 Января, 181);

— библиотека-филиал имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22);

— библиотека имени Никола Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158);

— библиотека-филиал имени Ивана Пастухова (площадь 50 лет Октября, 6);

— Национальный музей Удмуртской Республики.

Отметим, что на одной площадке смогут присутствовать не более 50 человек. Участников просят взять с собой черную гелевую ручку, маску и перчатки. Регистрация на тест и выбор места доступны на официальной странице мероприятия. Тест можно будет написать и в онлайн-формате.