Жители села Большая Кибья в Удмуртии начали проводить субботники в старинной церкви

Само здание является выявленным объектом культурного наследия, работы в нём необходимо согласовывать с госорганом.

Большая Кибья. Удмуртия. Жители села Большая Кибья начали проводить субботники в старинной церкви. Об этом написала на своей странице «ВКонтакте» местная жительница Лилия Кузнецова.

«Добрую весть я услышала... Возрождают церковь, которая закрыта с 1939 года. Храм поражает своим масштабом. Даже в детстве, забегая во внутрь, мы смотрели на фрески, поднимались до купола по дощатым лесенкам и замолкали... Всех, кто приезжал в гости, мы тащили показывать свою достопримечательность. Стены, своды сохранились. Нет окон, нет кровли», — написала Лилия Кузнецова.

Она отметила, что местные жители начали проводить субботники и внутри храма.

Отметим, что данная церковь является выявленным объектом культурного наследия. Причина постановки в реестр как раз была связана с опасениями, что восстанавливать здание начнут не по историческому проекту. Подчеркнём, что в данном случае возможна только санитарная очистка территории, как в случае с «Главным корпусом Ижевского завода». Все остальные работы следует проводить по согласованию с госорганом — агентством по госохране объектов культурного наследия Удмуртии